شرطة أبوظبي تحذّر من استخدام «مصابيح الضباب» في الظروف العادية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم استخدام مصابيح الضباب بالسيارة (الأمامية أو الخلفية)، في ساعات النهار أو الليل، في حالة عدم وجود ضباب، حتى لا تشوش على السائقين الآخرين على الطريق، وتجنباً لوقوع الحوادث.

وحثت على الاقتصار في استخدامها على أوقات تشكل الضباب، لما لها من أهمية في رؤية الطريق، والحد من الحوادث، وتعزيز السلامة العامة.

وذكرت أن أنوار الضباب تشع بإضاءة أقوى من الأنوار العادية، وبتركيز عال، ما يتسبب في أذية عيون السائقين الآخرين إذا كان الجو صحواً.

وأشارت إلى أن أنوار السيارة العادية تساعد السائقين الآخرين على رؤية السيارة، لذا من المهم التأكد من أنها تعمل بشكل جيد، وصيانتها، والحفاظ على نظافة الزجاج الأمامي والأنوار الأماميّة، للحدّ من توهّج الأنوار، ولزيادة وضوح الرؤية.

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