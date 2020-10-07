رأس الخيمة أول وجهة سياحية تقدم فحوصات PCR لفيروس "كوفيد-19" مجانية للزوار الدوليين

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومستشفى رأس الخيمة عن توقيع اتفاقية شراكة لتقديم فحوصات (PCR) مجانية للزوار الدوليين الذي يقيمون في رأس الخيمة والمقبلين على مغادرتها حتى 31 ديسمبر 2020. وبدعم من الهيئة، يمكن لهؤلاء الزوار الحصول على الفحص المجاني في مستشفى رأس الخيمة، أحد أشهر المستشفيات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو في مركز رأس الخيمة الطبي في "الحمرا مول".

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة راكي فيليبس، "يسعدنا الإعلان عن تقديم فحص (PCR) للزوار الدوليين مجاناً، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز سلامة الضيوف المقيمين في مرافق الضيافة ضمن الإمارة والكوادر البشرية العاملة فيها. ومع استئناف قطاع السفر لنشاطه تدريجياً، سنحرص من جانبنا على مواصلة تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للتصدي لتفشي فيروس كوفيد -19. وتأتي هذه المبادرة في توقيت مثالي مع انخفاض درجات الحرارة ودخولنا موسم الشتاء لنشجع الزوار على خوض التجارب المتميزة التي تقدمها إمارة رأس الخيمة، بدءاً بقمة جبل جيس إلى الشواطئ الرملية الرائعة، والتجارب الثقافية والمعالم الأثرية المتميزة".

وبفضل هذه الشراكة، تصبح إمارة رأس الخيمة أول وجهة سياحية تقدم فحوصات (PCR) مجانية للزوار الدوليين. وفي مطلع هذا العام، كانت رأس الخيمة أول مدينة في العالم تحوز على شهادة الاعتماد كوجهة آمنة من قبل "بيرو فيريتاس" الرائدة عالمياً في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وختم "السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، نظراً لالتزام الإمارة بتطبيق كافة معايير السلامة والنظافة ضمن فنادقها ومعالمها ووجهاتها.

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