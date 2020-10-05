بلدية أبوظبي تحافظ على المظهر العام بالتوعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملات توعية عن بعد وفي الميدان للحفاظ على المظهر العام، استهدفت كل أفراد المجتمع في مصفح والشهامة والوثبة ومدينة زايد، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والمحافظة على المظهر العام، وتعزيز التواصل المجتمعي مع شرائح المجتمع، والحفاظ على البيئة الصحية الآمنة التي تضمن سلامة الجميع.

ونظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة توعية مجتمعية إلكترونية بعنوان «الحفاظ على نظافة مدينتك دليل على تحضرك»، تم خلالها إرسال نحو 5000 رسالة توعية إلى المستثمرين والملاك والأفراد في منطقة مصفح الصناعية، المفرق الصناعية، والنوف، وحميم.

كما نفذت حملة ميدانية شملت جميع مناطق النطاق الجغرافي لمركز البلدية الفرعي الشهامة لتوعية بأضرار المخلفات الصلبة مجهولة المصدر بجانب وأمام المساكن على المظهر العام والآثار السلبية التي تترتب على ذلك.

وضمن نطاق مركز البلدية الفرعي في الوثبة، نفذت البلدية حملة ميدانية لتوعية ملاك المساكن الشعبية والأراضي السكنية والتجارية والقاطنين والشركات العاملة في منطقة الاختصاص للتوعية بكيفية التصرف في حال وجود مشوه أو مخالفة تضر بالمظهر العام.

وشهد النطاق الجغرافي لمركز البلدية الفرعي في مدينة زايد حملات عن بعد وفي الميدان في منطقة محمد بن زايد ومنطقة شخبوط ومنطقة ربدان لتوعية الجمهور والطلاب بأهمية الحفاظ على المظهر العام للأحياء السكنية من مشوهات المظهر العام من النفايات ومخلفات البناء والمركبات المهملة وغيرها مما يشوه مظهر المدينة.



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