بالفيديو.. "سفاري دبي بارك" تبدأ في استقبال الزوار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فتحت "سفاري دبي بارك" أبوابها أمام زوارها، بعد الانتهاء من عملية تجديد وتطوير شاملة للحديقة التي تعتبر موطناً لـ3000 حيوان، إضافة إلى الطيور النادرة، ومجموعة كبيرة من البرمائيات واللافقاريات وهي تمتد على مساحة 119 هكتاراً.

وتعمل سفاري دبي بسعة 40% وسط تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشياً مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

#دبي سفاري بارك تستقبل زائريها باحتفالات استثنائية، في أول أيام إعادة افتتاحها.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/g47Rto8aYi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 5, 2020

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