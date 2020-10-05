151 شاشة ذكية لمواعيد الحافلات العامة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قُرب الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب الجيل الجديد من الشاشات الذكية في محطات الحافلات العامة، لتوفير معلومات فورية محدثة عن مواعيد الحافلات، وذلك في إطار حرصها على إسعاد الناس، وتجسيداً للغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية».

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، خالد العوضي: «تم البدء في تركيب 151 شاشة ذكية في محطات للحافلات العامة في إمارة دبي، منها تسع محطات سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، ما يساعد مستخدمي المواصلات العامة على الاطلاع أولاً بأول على مواعيد الحافلات عبر تحديثات فورية للمعلومات الخاصة بهذا الشأن، ويوفر الجهد والوقت على مرتادي الحافلات، ويجنبهم الانتظار خلال تخطيط رحلاتهم في حال وجود أي تغييرات طارئة أو إعادة جدولة الرحلات».

وأضاف أن «هذا الجيل الجديد من الشاشات يعمل بالطاقة الشمسية، وأن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة (المدينة الذكية) التي أطلقتها حكومة دبي».

وأفاد العوضي بإمكانية توفير الشاشات لأهم المعلومات عن «إكسبو»، وتحديث بيانات الفعاليات المصاحبة للحدث.

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