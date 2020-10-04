شرطة الشارقة تكرّم متعاوناً أسهم في القبض على لص

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كرّم مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، العميد أحمد حاجي السركال، بحضور مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، بمكتبه، محمد عبدالله محمد البلوشي، وذلك لتعاونه مع الشرطة في القبض على شخص حاول سرقة محتويات مركبة كانت متوقفة وداخلها امرأة.وقال السركال: «تكريم محمد البلوشي نظراً إلى تصرفه النبيل الذي يعد نموذجاً يُحتذى، وتحفيز للآخرين ليسهموا في دعم المنظومة الأمنية، وتعريفهم بالدور المشترك بين أجهزة الشرطة والجمهور للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع».

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