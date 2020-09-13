دخول أول فوج سياحي روسي عبر مطار دبي بعد استئناف الحركة الجوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى مأمورو جوازات مطار دبي الدولي إجراءات دخول أول فوج سياحي روسي قادم إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، مع استئناف الحركة الجوية في مطارات دبي.

يأتي ذلك، في إطار جهود «إقامة دبي» لتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، آخذة بعين الاعتبار الإجراءات والتدابير الوقائية كافة، التي تسهم في تعزيز ثقة المسافرين وتعكس جاهزية البنية التحتية السياحية للإمارة.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، أن «إقامة دبي» أصدرت مليوناً و678 ألف تأشيرة بمختلف أنواعها للجالية الروسية منذ 2018 حتى الثامن من سبتمبر من هذا العام، فيما بلغ عدد الزوّار الروس الذين منحوا تأشيرات عند الوصول 800 ألف زائر في الفترة نفسها، مشيراً إلى أن عدد المقيمين الروس في إمارة دبي في الفترة بين عامي 2019 و2020 بلغ 21 ألفاً و838 مقيماً، في حين وصل عددهم في عام 2018 إلى 7280 مقيماً. وأضاف المري أن «إقامة دبي» عكفت على إنهاء إجراءات المسافرين القادمين من روسيا وفق أعلى المعايير الأمنية، كما تحرص الإدارة على تسهيل إجراءات المقيمين الروسيين وتوفير كل مقومات الإقامة الكريمة لهم، ما أسهم ذلك في زيادة تدفق أعداد الروسيين إلى دبي، مؤكداً أن الإمارات منذ تأسيسها احتضنت الجميع وعملت على تسخير كل الطاقات الممكنة لتوفير أعلى مستويات الأمن والأمان، وجعل الإنسان وسعادته فوق كل اعتبار.

وقال: «يسعدنا أن نرحب بجميع زوّار دولة الإمارات من جميع أنحاء العالم، ونؤكد لهم أننا على أتم الاستعداد لتيسير إنهاء إجراءات سفرهم في وقت قياسي، وفق أعلى معايير السلامة والبروتكولات المعتمدة في الدولة بشأن إجراءات استقبال المسافرين».

وأشار المري: «لدينا كوادر وطنية من أبطال الصفوف الأمامية يجيدون التحدث بلغات مختلفة منها الروسية والصينية والفرنسية، إلى جانب العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات ليسهل عليهم التواصل مع المسافرين والمتعاملين من مختلف الجنسيات، وتحقيق أعلى درجات السعادة لهم»، مشيراً إلى أهمية تعلم لغات عالمية للتعرف إلى ثقافات العالم وحضاراتها كونهم الواجهة الأمامية في استقبال الزوار، والتي يعكسون من خلالها صورة مشرفة لدولة الإمارات.

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