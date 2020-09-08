شرطة أبوظبي تطالب المشاة بالعبور الآمن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة «درب السلامة» المشاة إلى ضرورة الالتزام بالعبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم واستخدام الجسور والأنفاق والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التى تعمل بالتزامن مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات.

وحذرت من خطورة العبور العشوائي للطريق الذي يعتبر من أهم الأسباب الرئيسة لوقوع حوادث الدهس، وحثت المشاة على الالتزام بقواعد العبور الصحيحة للطريق والتأكد من خلو الشارع من المركبات قبل العبور.

وأكدت أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية، لافتة إلى جهود تحسين شروط السلامة المرورية للمشاة وإنشاء العديد من الجسور على الطرق الداخلية والخارجية وتحسين معابر المشاة، وإنشاء ممرات سطحية محكومة بإشارات ضوئية.

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