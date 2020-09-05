بتوجيهات حمدان بن محمد.. طرح التصميم الجديد للوحات أرقام المركبات الكلاسيكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، غيّرت هيئة الطرق والمواصلات لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني، إلى تصميم جديد مستوحى من لوحات دبي القديمة التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وتتميز بوجود اللون الأصفر، مع إدخال بعض التحسينات على التصميم ليتماشى مع تصميم لوحات المركبات في دبي.



وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير: "يتميز التصميم الجديد للوحات المركبات الكلاسيكية، بالوضوح وسهولة القراءة من بُعد، وتشتمل اللوحة على عنصرين هما كلمتي دبي وكلاسيك، باللغتين العربية والإنجليزية على خلفية صفراء، ورقم المركبة على خلفية بيضاء، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ بصرف اللوحات الكلاسيكية الجديدة للراغبين في اقتنائها، اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة أو مركز إسعاد المتعاملين في ديرة.



وأضاف: "رُوعي في تصميم اللوحات الكلاسيكية استيفاؤها لجميع المعايير الفنية المطلوبة، وتمتاز اللوحات الجديدة بالفخامة فهي مطبوعة بطريقة تكنولوجية مبتكرة تُعرف بالطباعة الرقمية، وهي لا تتأثر بالعوامل الجوية المختلفة".



تجدر الإشارة إلى أن هناك معايير محددة لتصنيف المركبة على أنها كلاسيكية أهمها أن يكون عمر المركبة 30 سنة أو يزيد، واستيفاء إجراءات الفحص الفني.

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.. هيئة الطرق والمواصلات في #دبي تغيّر لوحات أرقام المركبات الكلاسيكية ذات اللون البني، إلى تصميم جديد مستوحى من لوحات دبي القديمة التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/yeGdtaW1GU — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 5, 2020

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