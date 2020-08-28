شرطة رأس الخيمة تخفّض المخالفات المرورية المتراكمة 50%

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن إطلاق مبادرة لخفض المخالفات المرورية المتراكمة المرتكبة خلال عام 2019 وما قبله، بنسبة 50%، مع إلغاء حجز المركبة، على أن تبدأ اعتباراً من أول سبتمبر حتى أول أكتوبر المقبلين، باستثناء المخالفات المصنفة تحت بند مخالفات خطرة.

وأوضحت أن المبادرة تأتي تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وفي إطار مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد أفراد المجتمع بكل شرائحه.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف مساندة المتعاملين من جمهور السائقين، لتحفيزهم على الامتثال بقوانين السير والمرور، وتشجيعهم على دفع المخالفات المرورية المترتبة والمتراكمة عليهم، التي تتيح المجال أمامهم لتجديد سياراتهم، وتخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم، في ظل التداعيات السلبية التي يشهدها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن المتعاملين سيحصلون على الخصم خلال الدفع إلكترونياً عبر تطبيق وزارة الداخلية، فيما يتوجب عليهم مراجعة أقرب مركز خدمة بالدولة بالنسبة للمخالفات التي تحوي نقاطاً مرورية لإضافتها إلى رخصة القيادة، ليتمكنوا بعد ذلك من سدادها إلكترونياً.

وتستثني المبادرة المخالفات الخطرة، المتمثلة في قيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة سائقها أو الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرّض حياة قائديها والآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر، وقيادة مركبة تسبّب ضجيجاً، بالإضافة إلى الهروب من شرطي المرور.

وتعد هذه المبادرة استكمالاً للمبادرة المستدامة والمستمرة لخفض المخالفات المرورية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل خمس سنوات، وتحديداً عام 2015، حرصاً منها على تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

ودعت شرطة رأس الخيمة أصحاب المركبات المخالفة إلى الاستفادة من مدة المهلة المحددة، والإسراع إلى تسوية أوضاعهم المرورية بصورة قانونية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكل أفراد المجتمع، للإسهام في إنجاح مساعي شرطة رأس الخيمة الدائمة والمستمرة في إطلاق العديد من المبادرات، التي تعزز تحسين جودة الحياة، بغرض تحقيق الأمن والأمان وحفظ سلامة وممتلكات أفراد المجتمع.

- «المبادرة» تستهدف المخالفات المرورية المرتكبة خلال عام 2019 وما قبله.

- «المبادرة» تسعى إلى التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق السائقين.

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