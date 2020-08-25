"الطوارئ والأزمات" تعتمد نوعين من الفحوصات للدخول إلى أبوظبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، نوعين من الفحوصات للدخول إلى الإمارة على ألا يعاد إجراء ذات الفحص مرتين متتاليتين خلال 6 أيام. وذلك بدءاً من الخميس 27 أغسطس 2020، معززةً بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وسيتمكن القادمون إلى الإمارة من الدخول إليها عبر إظهار نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من استلام النتيجة، أو إظهار نتيجة سلبية لفحص الليزر DPI بشرط وجود أيضاً نتيجة سلبية لفحص PCR أجري خلال الأيام الستة السابقة، وسيتوجب إجراء فحص PCR جديد بعد هذه المدة.

كما يعفى من إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي المتطوعون في تجارب لقاح كوفيد-19، والذي يسمح لهم باستخدام مسار مركبات الطوارئ لضمان سهولة تنقلهم، بينما ستطبق الغرامات على المخالفين لهذه الإجراءات وفقاً لقرار النائب العام.

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