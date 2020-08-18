اعتماد وتخصيص 10 مواقع لمحطات التزود بالوقود على امتداد طريق الشارقة خورفكان الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وتوصيات المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بإمارة الشارقة، اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة 10 مواقع لمحطات التزود بالوقود على امتداد شارع الشارقة - خورفكان الجديد لخدمة مرتادي الطريق والمناطق السكنية المجاورة، بالإضافة إلى تخصيص محطتين إضافيتين داخل مدينة خورفكان بمنطقتي الحراي والزبارة.

جاء ذلك خلال المداخلة الهاتفية للمتحدث الرسمي لدائرة التخطيط محمد النزر الفلاسي، في برنامج الخط المباشر المذاع على شاشة تليفزيون الشارقة، رداً على بعض الاستفسارات التي وردت للبرنامج حول نقص محطات الوقود على طريق الشارقة خورفكان الجديد، وخطة الدائرة لمعالجة هذا النقص الذي يحدث أحياناً ويتسبب في حدوث ازدحام في بعض محطات التزود بالوقود، وخاصة مع تنامي الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة بعد افتتاح الطريق.

وأشار النزر في مداخلته إلى أن الدائرة وضعت خططاً مسبقة لمعالجة هذا النقص ضمن خطتها التطويرية لمرافق طريق الشارقة خورفكان الذي أصبح رافداً تنموياً رئيسياً للمنطقة، وساهم بشكل كبير في تنشيط حركة النقل، ودعم التنمية في القطاعات التجارية والسياحية بمدينة خورفكان وكافة المناطق المجاورة، التي أصبحت بدورها مركز جذب سكني لقربها أو وقوعها على طريق الشارقة خورفكان الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي للدائرة أنه تم تخصيص 4 محطات للوقود في بداية طريق الشارقة خورفكان الجديد من ناحية طريق الامارات العابر لخدمة مرتادي الطريق وأهالي ضاحيتي جويزع والمنازل وضاحية السيوح ومنطقة تلال التي يوجد بالقرب منها بالفعل محطتين إضافيتين تحت التنفيذ سينتهي العمل بهما في القريب العاجل.

وأوضح النزر أنه تم تخصيص محطتين أيضا لخدمة منطقة طوى السمان، فيما تم تخصيص محطتين لخدمة مناطق وشاح وصناعية الذيد الجديدة بالقرب من سفاري الشارقة، إضافة إلى تخصيص محطة واحدة لمنطقة شيص ومحطة بمنطقة وادي شي.

وبخصوص المحطات الإضافية داخل مدينة خورفكان لفت المتحدث الرسمي للدائرة إلى أنه تم تخصيص محطتين جديدتين لخدمة منطقتي الزبارة والحراي وهما تحت التنفيذ الآن وسيتم افتتاحهما قريباً لدعم الحركة السياحية والاقتصادية المتنامية بمدينة خورفكان.

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