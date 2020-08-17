70 حديقة وساحة عائلية جديدة في مناطق إسكان المواطنين بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي الانتهاء من تنفيذ 70 حديقة حي سكني وساحة ألعاب جديدة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز سعادة المواطنين في مختلف الأحياء السكنية بالإمارة، وتوفير الاحتياجات والخدمات التي تلبي متطلباتهم، وتضمن راحتهم.

وبذلك يرتفع مجموع حدائق الأحياء السكنية وساحات الألعاب في مختلف مناطق الإمارة، منذ تأسيس البلدية حتى اليوم، إلى 185 حديقة وساحة ألعاب.

وكانت البلدية نفذت خلال الأعوام الماضية خمس حدائق كبرى في مختلف مناطق الإمارة، شملت شاطئ الممزر والخور ومشرف وزعبيل والصفا، إضافة إلى حدائق البحيرات، البالغ عددها خمس حدائق في مناطق البرشاء والقوز والنهدة والقصيص والخوانيج.

وقال مدير عام البلدية، المهندس داوود الهاجري: «نهدف من تنفيذ حدائق الأحياء السكنية وساحات الألعاب إلى تفعيل دورها كوجهة مثالية تجمع أطفال وأهالي الحي من جميع الفئات، إضافة إلى الحرص على رصد الملاحظات والاقتراحات المتميزة من سكان الأحياء لتطبيقها على أرض الواقع، ونأخذ في الاعتبار متطلبات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأطفال ومختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية تطويرية شاملة ومتكاملة للأحياء السكنية وساحات الألعاب».

وتقدم الحدائق خدماتها من دون رسوم، حيث تعد أصغر في المساحة من الحدائق الرئيسة في الإمارة، لكنها تتميز بتوفير مرافق ترفيهية لجميع الفئات.

وأخذت البلدية في الاعتبار معايير «كود دبي»، الذي يعد المرجع الرسمي المعتمد لمتطلبات البيئة المؤهلة في المنشآت والمرافق ووسائل النقل في دبي، حيث تم تحديد وتوفير مسارات لتسهيل تنقل فئة كبار المواطنين، فضلاً عن توفير المقاعد المتحركة وأجهزة التمارين التي تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب مجموعة من ألعاب الأطفال المخصصة لفئة أصحاب الهمم. كما تم التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في ما يخص أعمال الرصف حول الحدائق، وتوفير مواقف للسيارات للزوار ومواقف خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتوفير مداخل للحدائق وممرات مرصوفة وآمنة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتوفير اللوحات الإرشادية والتعريفية لممرات المشاة ولأصحاب الهمم وعربات الأطفال، ووضع العلامات المرورية الأرضية والمضيئة، إلى جانب التنسيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتسريع وتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء والمياه للمشروعات الاستثمارية في الحدائق السكنية.

الحدائق تقدم خدماتها من دون رسوم، وتتميز بتوفير مرافق ترفيهية لجميع الفئات.

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