محمد بن زايد: أخي محمد بن راشد رمز للإرادة الصلبة والقيادة التي لا تعترف بالمستحيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق "مسبار الأمل"، خلال استقباله، اليوم، في قصر الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدت وأخي محمد بن راشد .. بتكريم فريق الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل ".. نموذج مشرف للشباب الإماراتي الذي نراهن عليه لخوض المنافسة في مضمار التقدم العلمي..بتوفيق الله سيصل المسبار إلى وجهته في الذكرى الخمسين للاتحاد..مرحلة جديدة من الطموح والتميز بهمة أبنائنا وعزيمتهم".

وأضاف سموه: "النجاحات التي يحققها مشروع الفضاء الإماراتي وغيره من مشروعاتنا التنموية النوعية تؤكد أننا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" نسير في الطريق الصحيح إلى تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع سموه قائلا: "أخي الشيخ محمد بن راشد رمز للإرادة الصلبة والقيادة التي لا تعترف بالمستحيل، ومصدر إلهام دائم لشبابنا في التطلع إلى المركز الأول في مختلف المجالات. نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ إنجاز حضاري يجسد ريادة الإمارات وقدرتها على تعزيز الدور العربي في علوم الفلك والفضاء".

وأوضح سموه: "ونحن نكرم هذه الكوكبة من خيرة شباب الوطن نتذكر الشيخ زايد "رحمه الله" الذي كان يقول إن ثروتنا الحقيقية في البشر وليست في النفط.فريق مسبار الأمل نموذج مشرف للشباب الإماراتي والعربي، وهو وغيره من الكوادر الوطنية في كل مواقع العمل الوطني رهاننا الحقيقي والرابح للمستقبل".

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