بلدية عجمان تعلن انتهاء أعمال مشروع ممشى القرم بكلفة ٨ ملايين درهم

المصدر: الامارات اليوم _عجمان

أعلنت إدارة الزراعة والحدائق العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن انتهاء أعمال مشروع ممشى القرم ( الصفيا )، وتركيب عدد310 من أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية في الممشى المطاطي الذي يبلغ طوله 4 كيلو ونصف.

وأشار مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة، احمد سيف المهيري إلى أن الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت تركيب أعمدة الإضاءة وزراعة جانبي الممشى وتوفير مواقف إضافية لخدمة الزوار، بهدف زيادة رضا وسعادة السكان في إمارة عجمان وتعزيز الاستراتيجية الزراعية الرامية إلى تحويل الإمارة إلى رقعة خضراء خلابة جاذبة للزوار.

وأكد احمد سيف المهيري على حرص إدارة الزراعة والحدائق العامة على توفير بيئة متكاملة لقاطني إمارة عجمان، وأن تكون الحدائق بالإمارة مكاناً آمنا للترفيه والمرح لزوار الإمارة وكافة أفراد المجتمع فيها وخاصة الأطفال، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل باستمرار على زيادة الرقعه الخضراء في الإمارة، حيث تم زراعة أشجار الرول والنخيل بإجمالي 620 على جانبي الممشى إضافة إلى الزهور مشكلة رقعة متميزة من الزراعة التجميلية، لضمان توفير مشروع متكامل يتميز بتصميم عصري يتيح للسكان والزوار السير على الأقدام في كافه الأوقات.

وأضاف مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة: "تبلغ تكلفة المشروع 8 مليون درهم ويعُد مشروعاً متكاملاً متعدد الاستخدام يجمع بين عناصر الحياة العصرية ومرافق التجزئة والترفيه، ويأتى هذا الإنجاز في إطار حرص واهتمام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على زيادة مواقع الترفيه وإنشاء متنفسات للسكان من حدائق عامة وزراعة الساحات الترفيهية، وتمكين الزوار من الاستمتاع بأمان على المماشي المخصصة لهم بالإضافة إلى تحسين الوجهة السياحية والحضارية للإمارة".

وذكر أن مشروع ممشى القرم ( الصفيا ) هو ممشى رياضي بطول 4500 متر مغطى بطبقة مطاطية حسب المواصفات القياسية ما يتيح الفرصة أمام المواهب لممارسة هواياتهم ورياضاتهم المفضلة بكل راحة ورفاهية، كما يتميز بالأرصفة الجانبية والإنارة بالطاقة الشمسية ونظام الرى الحديث فضلاً عن الزراعة التجميلية بأشجار النخيل والفيكس، وقد تم ربطه مع ممشى حديقة الصفيا القائم بطول 1600 متر، كما يوفر للزائرين مواقف سيارات مجانية بحديقة الصفيا وأيضاُ مواقف إضافية للمدخل من شارع الاتحاد.

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