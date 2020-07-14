أبوظبي تطبق تقنية DPI المبنية على الليزر لتسهيل الدخول إلى الإمارة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي ودائرة الصحة عن تطبيق تقنية DPI المبنية على الليزر لتسهيل الدخول إلى الإمارة، إذ سيُسمح لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية بالدخول، بينما سيخضع من كانت نتيجة فحصه إيجابية لفحص مسحة الأنف قبل العودة إلى محل الإقامة وعدم المخالطة حتى ظهور النتيجة.

وسيستمر السماح بدخول الإمارة لمن يحمل نتيجة سلبية لفحص كوفيد- 19 المعتاد خلال 48 ساعة من استلام النتيجة، مع التنبيه على ضرورة التخطيط وإجراء الفحوصات مسبقاً متى ما أمكن لتجنب أي ازدحام أو تأخير محتمل.

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