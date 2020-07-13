بلدية دبي: 33.7% من النفايات الطبية ناتجة عن إصابات «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأن مخلفات «كورونا» استحوذت على 33.7% من إجمالي النفايات الطبية، منذ بداية العام، بما يعادل مليون طن و134 ألفاً و766 كيلوغراماً، من إجمالي ثلاثة ملايين طن و368 ألفاً و991 كيلوغراماً، مؤكدة أنها تعاملت معها وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق الصحة والسلامة.

وأوضحت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن جميع النفايات الطبية يتم التعامل معها وفق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة أنّ النفايات الطبية الملوثة بفيروسات «كورونا»، يتم تعقيمها عند وصولها إلى المنشأة مباشرةً، وإعطاؤها الأولوية في المعالجة للتخلص منها بأسرع وقت، وبعد تفريغها، يتم تعقيم المعدات والمركبات والمكان بالكامل لتجنب أي خطر بيولوجي يمكن أن ينشأ.

ولفتت إلى أنه يتم استقبال هذا النوع من النفايات على مدار الساعة ضمن ثلاث ورديات عمل في اليوم.

وذكرت البلدية أن كمية مخلفات المواد المستخدمة للوقاية من «كورونا» بلغت 691 طناً و728 كيلوغراماً.

وشددت على ضرورة تحلي أفراد المجتمع بالمسؤولية تجاه أنفسهم وحياة الآخرين، مشيرة إلى أن الكمامات الملقاة في الشوارع من الممكن أن تتطاير بفعل الرياح، وتتسبب في نقل العدوى وانتشار فيروس كورونا، إذ يجب التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك، خصوصاً أن جميع الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء أكدت أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية الاحترازية، والحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات الوجه بالشوارع والأماكن العامة، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتابعت: «تم توفير 110 حاويات خاصة لجمع مخلفات الحماية الشخصية من (كورونا) مثل القفازات، وأغطية الوجه، وسعتها 240 لتراً، وتم توزيعها في جميع الحدائق العامة ومباني ومرافق بلدية دبي».

وطلبت البلدية منذ بداية الجائحة، في تعميم وجهته إلى جميع الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات في إمارة دبي، بضرورة توفير حاويات خاصة لتجميع مخلفات الكمامات والقفازات اليدوية وغيرها من الوسائل التي يستخدمها الجمهور في الحماية الشخصية من فيروس كورونا، وذلك لخصوصية هذه النفايات باعتبارها خطرة على الصحة العامة.

وتضمن التعميم أنه يتوجب على مراكز التسوق والمطاعم والمحال التجارية ومحال السوبر ماركت والهايبر ماركت والفنادق والشقق الفندقية وما إلى ذلك، توفير حاويات خاصة لمخلفات الكمامات والقفازات الطبية في مواقعها وجميع أفرعها في إمارة دبي.

2600 عامل ميداني.

ذكرت بلدية دبي أن عدد عمال النظافة التابعين لإدارة النفايات يبلغ 2600 عامل ميداني، يؤدون يومياً مهام نظافة المدينة، والطرقات العامة وفق أعلى درجات السلامة العامة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية يتم توفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لهم لأداء عملهم على أكمل وجه، وبكل كفاءة واقتدار.

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