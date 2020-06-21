مهلة تخفيض المخالفات 50% في أبوظبي.. تنتهي غداً دون تمديد

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أن مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% تنتهي غداً، ولن يتم تمديدها لفترة أخرى، داعية السائقين إلى المبادرة في الاستفادة من هذه المهلة، وسداد ما عليهم من مخالفات.

وقالت إنه يمكن للسائقين الاستفادة من مبادرتين أخريين، لتخفيض مخالفاتهم المرورية: الأولى هي تخفيض بنسبة 35%، بشرط قيام المخالفين بسدادها مبكراً خلال 60 يوماً من ارتكابها، والثانية تخفيض بنسبة 25%، في حال السداد بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة إلى نهاية العام، منبهة إلى أنه في حال تجاوز السائق هذه الخيارات، سيكون ملزماً بدفع قيمة المخالفات كاملة.

في سياق متصل، تنتهي غداً المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية للمتعاملين بإمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 22 مارس 2020، بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية، والفحص الفني، وذلك تعزيزاً للتدابير الاحترازية والوقائية، للحفاظ على السلامة والصحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

من جهتها، نبهت شرطة أبوظبي أن مبادرتها بشأن تجديد ملكية المركبات المنتهية مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء، وبغض النظر عن دفع المخالفات المرورية والفحص الفني، تنتهي أيضاً غداً.

ودعت السائقين إلى الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها لأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news