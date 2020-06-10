استقالة 131 مواطناً من «اتصالات» و«دو» خلال 3 سنوات

عرضت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم الأربعاء، تقريراً بشأن أعداد المعينين والمستقيلين من المواطنين والوافدين في شركتي الاتصالات العاملتين بالدولة "اتصالات و"دو" خلال الأعوام من 2017 حتى 2019، موضحة أن إجمالي عدد التعيينات في الشركتين خلال الفترة المذكورة، 5338 موظفاً وموظفة، بينهم 1787 من المواطنين، مقابل 3551 من الوافدين.

فيما وصل عدد الاستقالات إلى 131 مواطناً مقابل 447 وافداً.

ولفت التقرير إلى أن عدد الموظفين الوافدين يمثل ضعف عدد الموظفين المواطنين.، موضحاً أن شركة (اتصالات) قامت بتوظيف 140 مواطناً مقابل 374 وافداً، فيما بلغ عدد الاستقالات 259 مواطناً مقابل 595 وافداً، بينما سجلت شركة "دو" خلال الفترة ذاتها تعيينات بإجمالي 1647 مواطناً، مقابل 3177 وافداُ.