حمدان بن محمد: أبطال خط دفاعنا الأول آثروا سلامة المجتمع على أنفسهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رسالة على تويتر، اليوم، لأبطال خط دفاعنا الأول، شكر فيها جهودهم، وعطاءهم، وشجاعتهم.

ووصف سموه أبطال خط دفاعنا الأول بأنهم السد المنيع في الحفاظ على سلامة المجتمع، والسياج ضد وباء "كورونا".

وتقدم سموه بالشكر لهم على طاقاتهم التي سخروها لحماية الوطن، ولأنهم آثروا سلامة المجتمع على أنفسهم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد: "بإذن الله... ثم بكم، سنتجاوز هذه الأزمة.. وسننتصر على هذا الوباء لنعود أقوى، وأكثر عزماً على استكمال مسيرتنا ورسم مستقبلنا".

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