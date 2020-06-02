«الدفاع المدني» بالفجيرة تحذّر من ترك الأطفال في أحواض السباحة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة إلى عدم إهمال مراقبة الأطفال عند استخدامهم لأحواض السباحة.

وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي الطنيجي، مع دخول فصل الصيف توجهت الأسر نحو أحواض السباحة في المنازل للترفيه على نفوس أبنائهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بأن حوادث غرق الأطفال في المسابح المنزلية والمزارع والعزب تكرّرت خلال السنوات الماضية، بسبب الإهمال وغياب الرقابة الفعلية لهم أثناء وجودهم في أحواض السباحة، بالإضافة إلى أن بعض المسابح تفتقد الاحتياطات الأمنية اللازمة واشتراطات السلامة.

وأشار الطنيجي إلى أن الفترة الزمنية الفاصلة بين أن يفقد الطفل حياته عند سقوطه في الحوض، لا تتجاوز ثواني، بسبب دخول المياه إلى الجهاز التنفسي، موجهاً نصائح لكل الأسر خصوصاً مع دخول فصل الصيف بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وإهمال الأطفال من خلال ترك من هم دون سن الـ13 في الأحواض دون مراقبة وعدم السماح للأطفال بالجري حول حوض السباحة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الانزلاق، وبالتالي التعرض لحادثة غرق.

وأكد أنه لابد من تدريب الأشخاص الذين سيقومون بمراقبة الأطفال خلال فترة مكوثهم في أحواض السباحة سواء الخدم أو الأهالي على الإسعافات الأولية في حالات الغرق ولو بطرق سهلة وميسرة، تفادياً لاستغراق وقت طويل من أجل إنقاذهم.

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