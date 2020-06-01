«تصريح دخول» للراغبين في العودة إلى الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طالبت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المقيمين في الإمارات من حاملي الإقامات السارية، الموجودين خارج الدولة حالياً، ويرغبون في العودة إليها، بعدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر، قبل صدور الموافقة على طلب تصريح الدخول إلى الدولة، موضحة عبر موقعها الإلكتروني أن «مراجعة الطلب قد تستغرق بعض الوقت».

وأضافت الهيئة أن «صاحب الطلب يستطيع، بعد الحصول على الموافقة، حجز تذاكر السفر وفقاً لتاريخ السفر الفعلي، إذ تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب افتراضية».

ودعت حاملي الإقامات السارية الراغبين في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة «تصريح دخول المقيمين» على موقعها (Smartservice.ica.gov.ae ).

وخصصت الهيئة هذه الخدمة للمقيمين الموجودين خارج الدولة، ممن لديهم إقامات سارية تتيح لهم إمكان إصدار تصاريح لدخول الإمارات، وتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.

وتعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، في وقت سابق، إمكان عودة المقيمين في الإمارات الموجودين في الخارج حالياً، ممن يحملون إقامات سارية، إلى الدولة، اعتباراً من الأول من يونيو (اليوم)، مراعاة للأسر التي تأثرت بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وذكر موقع الهيئة أن شروط عودة المقيمين تتضمن تقديم الطلب الإلكتروني للحصول على تصريح الدخول للدولة، وإرفاقه بصورة شخصية ملونة، وصورة من الإقامة، وصورة من جواز السفر ساري المفعول، وإثبات سبب الوجود خارج الدولة، ويمكن أن يكون الإثبات رسالة من جهة العمل، أو المؤسسة التعليمية، أو الجهة الطبية، أو تذاكر الطيران، إذا كان السبب هو السياحة.

وأكدت شركات الطيران، في وقت سابق، أن من شروط عودة المقيمين، إجراء الاختبار الصحي عند الوصول، والحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

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