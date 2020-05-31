"تدوير" يكافح البعوض والقوارض في 559 موقع بأبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

كشف مدير إدارة مشاريع مكافحة اَفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، المهندس محمد محمود المرزوقي، عن نتائج عمليات المسح الشاملة لاستكشاف البؤر المصابة في المواقع الانشائية الخاصة بالفلل السكنية في أبوظبي والعين والظفرة، حيث تم استكشاف ما يقارب 559 موقع، منها 216 موقع مصاب، بينما كانت إصابات القوارض في 102 موقع، والبعوض في 122 موقع، والذباب في 99 موقع، فيما بلغت نسبة المواقع الانشائية المصابة ما يقارب 39%، وجاءت إصابات البعوض بنسبة 22%، والقوارض بنسبة 18%، والذباب بنسبة 17%.



ووصلت نسبة إصابة البعوض في مدينة أبوظبي إلى ما يقارب 43%، والقوارض 34%، والذباب 32%، فيما بلغت نسبة إصابات البعوض في مدينة العين نحو 34% ، والقوارض 10%، والذباب 11%، بينما كانت إصابات البعوض في مدينة الظفرة نحو 16%، والقوارض 7%، والذباب 5%.



وكشفت "تدوير" عن استكشاف ما يقارب ال50 موقع انشائي في جزيرة ابوظبي - شرق، منها 32 موقع مصاب بآفات البعوض بنسبة 28% والقوارض بنسبة 10% والذباب بنسبة 24%، حيث بلغت نسبة المواقع الانشائية المُصابة الاجمالية في تلك المنطقة ما يقارب 62%، بينما تم استكشاف 37 موقع في جزيرة ابوظبي- غرب، منها 26 موقع مصاب بآفات البعوض بنسبة 58%، والذباب 10% والقوارض 43%، بنسبة اجمالية وصلت إلى 70.27%.



وشملت علميات المسح والمكافحة 50 موقع انشائي في مدينة أبوظبي – البر الرئيسي، منها 9 مواقع مصابة بآفات البعوض والذباب والقوارض بنسبة اجمالية عامة وصلت إلى 14%، بينما أشارت نتائج استكشاف المواقع الانشائية في جزيرة ياس وفلل شاطئ الراحة إلى وجود إصابات في 52 موقع تم مسحه، حيث وصلت النسبة الاجمالية إلى ما يقارب 95%، وجاءت النسب المُفصلة على النحو الاتي: البعوض 98.07%، الذباب 86.53%، القوارض 90.38%.

العين والظفرة.



وكشفت نتائج الاستكشاف عن إصابة 71 موقع انشائي من أصل 263 موقع انشائي في مدينة العين منطقة القطاع الشمالي تم مسحه بنسبة اجمالية وصلت إلى 27%، حيث كانت نسبة إصابات الذباب الأعلى بما يقارب 13%، والقوارض 11%، والبعوض 9%، فيما استكشفت فرق المركز المختصة 57 موقع انشائي في منطقة الظفرة، مع تسجيل إصابات في 16 موقع بنسبة اجمالية وصلت إلى 28%، حيث جاءت إصابات آفات البعوض ما يقارب 15.8% والقوارض بنسبة 7%، والذباب نحو 5.3%.



وحذرت "تدوير" من بؤر الإصابة المحتملة للآفات في المواقع الانشائية، مشددةً على ضرورة التعامل الجدي معها والسيطرة عليها لمنع حدوث أية إصابات بآفات البعوض والذباب والقوارض، وتحديداً الصادرة عن خزانات الصرف الصحي غير المغطاة بشكل جيد، وخزانات المياه غير المغطاة، تجمعات مائية ناتجة من تسريب المياه من أنابيب المياه و الصرف الصحي، وتجمعات مائية غير معالجة، ومخلفات نفايات الاطعمة داخل حاويات أو أكياس لا يتم جمعها بشكل يومي، وتجمعات لنفايات للأطعمة على الأرض، وتجمعات للمخلفات الإنشائية على الأرض دون فصل أو ترتيب أو وضعها على رفوف ، بالإضافة إلى الإطارات المهملة و السكراب، ومخازن غير مرتبة و بدون أرفف، والحيوانات السائبة كالقطط والكلاب وغيرها.



وأكدت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز ابوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، مواصلة أعمالها المكثفة في كافة أرجاء إمارة ابوظبي، عبر مضاعفة برامج مكافحة آفات الصحة العامة من أجل الحفاظ على مظاهر الصحة والسلامة البيئية في الإمارة، مشيراً إلى عمل "تدوير" بالتعاون مع شركائها في بلدية مدينة خلال الفترة الحالية على اطلاق حملة توعوية تفتيشية للمقاولين والاستشاريين والمُطورين والعقاريين في إمارة أبوظبي، بهدف ضمان توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة ومكافحة الحشرات في كافة مواقع العمل، والارتقاء بالمشهد الحضاري لإمارة أبوظبي بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.



وأكدت أن جميع الحملات التي تقوم بها في الوقت الحالي، من توعية وتوجيه واشراف ومسح ميداني وعمليات استكشاف وغيرها، تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية وتوفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة العامة في كافة أرجاء إمارة ابوظبي، من خلال تبني أفضل الطرق والممارسات العالمية المعتمدة في مجال مكافحة آفات الصحة العامة، لحماية كافة أفراد المجتمع من أية اضرار ناجمة عن انتشار تلك الآفات في هذه الأوقات الصعبة.

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