شرطة الشارقة: لا مخالفات للعاملين في دبي بسبب «العودة المتأخرة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، لـ"الإمارات اليوم"، أن الشرطة المتمثلة في إدارة المرور لن تقوم بفرض أي غرامات أو مخالفات أو عقوبات بحق الموظفين الذين يعملون في إمارة دبي ممن يقتضي عملهم التأخر ويسكنون بإمارة الشارقة، وستتفهم وضعهم خلال فترة التعقيم الوطني وتقييد الحركة المرورية التي تبدأ من الساعة الثامنة في الشارقة، وستراعي ظروفهم بسبب اختلاف أوقات تقييد الحركة بين الإمارتين.

وبيّن أن الشرطة ستقوم بالتأكد من أن الشخص المتأخر الذي يسكن في إمارة الشارقة أو أي إمارة مجاورة خلال عبوره من الشارقة، بأنه كان يعمل لوقت متأخر بدبي عبر بطاقة العمل الخاصة به، وقد تلجأ إلى التواصل مع جهة عمله للتأكد من صحة طبيعة عمله إذا اقتضى الأمر، مشيراً إلى أن الدوريات الشرطية قد تواجه بعض التحديات في بداية الأمر، ولكن بإمكانها تخطيها بالتعاون مع أفراد المجتمع الذين تراهن على وعيهم باستمرار .

وبيّن أن الشرطة ستتساهل فقط مع العاملين من الموظفين بالقطاعات العامة والخاصة في إمارة دبي، والعابرين من الشارقة للإمارات الأخرى، لافتاً إلى أن هذا القرار لا يشمل الأشخاص الذين تأخروا بسبب التسوّق أو التنزه أو لأي أعمال خاصة بهم، إذ سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقهم حسب القوانين المتبعة لمخالفتهم، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واحترام اختلاف أوقات فترة تقييد الحركة وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.

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