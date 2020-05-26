تعديل مواعيد وسائل النقل الجماعي في دبي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، عن تعديل مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة والتنقل المشترك، إلى جانب مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمة، والمواقف الخاضعة للتعرفة، اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق 27 مايو، وذلك تماشياً مع قرار اللجنة العليا لإدارة الازمات والكوارث في دبي، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا.



وسيتم السماح بالحركة في إمارة دبي من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً، كما سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية، وأهمها التباعد الجسدي في وسائل النقل والمحطات، وعند مداخل المحطات والمراكز، وإلزام الركاب والمتعاملين بارتداء الكمامات، لضمان أعلى مستويات الحماية لهم وللموظفين ومشغلي وسائل النقل.

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