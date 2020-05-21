طرق دبي تكرم 1000 سائق

المصدر: دبي - وام

كرمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي /1000/ من سائقي مركبات الأجرة المتميزين هذا العام 2020 ضمن جوائز التميز لمركبات الأجرة، التي تقيمها سنويا للاحتفاء بجهود المتميزين من سائقي هذا القطاع .

تميزت دورة هذا العام من جائزة التميز بتغطيتها لأكبر عدد ممكن من السائقين المستفيدين حيث جرى تكريم/1000/ سائق مركبة أجرة بدلا من /100/ سائق يجري تكريمهم سنويا حسب قواعد الجائزة المعمول بها خلال السنوات السابقة وحسب سياسة التميز لمركبات الأجرة المعتمدة بالهيئة.

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