انخفاض أسعار الأسماك في رأس الخيمة لعزوف المستهلكين عن الشراء

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أفاد رئيس جمعية رأس الخيمة للصيادين، خليفة المهيري، بأن أسعار الأسماك في سوق رأس الخيمة المركزي وسوق المعيريض، شهدت تراجعاً بنسب متفاوتة مقارنة مع أسعار الأسماك في شهر رمضان من العام الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية وخوف المستهلكين من الذهاب للسوق لتفادي الإصابة بفيروس «كورونا»، واعتمادهم على خدمات التوصيل إلى المنازل وشراء الأسماك عبر التطبيقات الذكية.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، أن سعر الكيلوغرام من البياح في دكات البيع بـ25 درهماً، مقارنة مع رمضان الماضي، حيث كان يباع بـ35 درهماً، كما وصل سعر الكيلوغرام من سمك الشعري إلى 20 درهماً، مقارنة مع رمضان العام الماضي حيث كان يباع بـ30 درهماً، كما يتم بيع الكيلوغرام من الصافي بـ30 درهماً، وكان يباع في رمضان الماضي بـ50 درهما للكيلوغرام، إضافة إلى بيع الكيلوغرام من الجش بـ25 درهماً، مقارنة بـ35 درهماً في رمضان الماضي.

وذكر أن سوق رأس الخيمة المركزي شهد تراجعاً كبيراً بأعداد المستهلكين في رمضان، إلا أن سوق المعيريض للأسماك شهد ارتفاعاً في الإقبال على طلبات التوصيل، بسبب عمله في الفترة المسائية، حيث يستغل المستهلكون الفترة المسائية لشراء الأسماك، بدلاً من الفترة الصباحية.

وأشار إلى أن المستهلك الإماراتي يفضل تناول أسماك الكنعد والصافي والقباب والربيان الكبير (الجامبو) والتايجر على مائدة الإفطار في رمضان، وأن ارتفاع أسعار الأسماك المستوردة، مثل السيباس والسوبريم في الأسواق، بسبب ارتفاع كلفة الشحن وتأخر الوصول بعد أزمة كورونا، حيث كان يباع الكيلوغرام من السيباس بـ28 درهماً قبل «كورونا»، ويصل سعره الآن إلى 37 درهماً، في دكات البيع بسوق رأس الخيمة المركزي.

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درهماً، سعر الكيلوغرام من البياح في دكات البيع، مقارنة مع رمضان الماضي، حيث كان يباع بـ35 درهماً.

- سوق المعيريض للأسماك شهد ارتفاعاً في الإقبال على طلبات التوصيل.

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