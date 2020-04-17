«هيئة تنمية المجتمع» تؤهل أصحاب الهمم بجلسات إلكترونية

المصدر: هنادي أبونعمة ■دبي

حوّلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، كل جلسات مركز دبي لتطوير نمو الطفل التأهيلية المطلوبة لعلاج الأطفال المسجلين في المركز من أصحاب الهمم إلى جلسات إلكترونية تقدم يومياً بمعدل يصل إلى 40 جلسة، لتضمن حصول الأطفال على العلاج المطلوب خلال فترة الحجر المنزلي، مؤكدة أن أداء الأسرة وتجاوبها والتزامها بمتابعة أنشطة تدريب الطفل يعد عاملاً أساسياً في نجاح خطط علاج وتأهيل أطفالهم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، لـ«الإمارات اليوم» في رده على سؤال عن مدى استفادة الأطفال من البرامج التأهيلية المطلوبة لعلاجهم خلال الفترة الحالية، إن التزام الأسر والأطفال في المنازل ينسجم مع الأسس المعتمدة في المركز في توفير الخدمات وتطبيق الخطط العلاجية، اذ يطبق المركز منذ تأسيسه النموذج الاجتماعي الذي يركز على ضمان وجود الأسرة مع الطفل أثناء الجلسات، ليتم تطبيقها في بيئة الطفل ومنزله بشكل متواصل حين يكون خارج المنزل. وأكد أن نسبة النجاح في تقديم برامج العلاج للطفل، حتى خلال الفترات التي يحضر فيها الجلسات داخل المركز، يعتمد بالدرجة الأولى على درجة وعي وتجاوب الأسرة، ومدى تفاعلها مع فريق المعالجين في تطبيق برامج العلاج، بحيث تكون الأسرة جزءاً من العملية العلاجية منذ اللحظة الأولى. ولفت إلى أن الفريق المختص بالعلاج يطبق خططاً لتدريب وتعليم أهل الطفل طرق التعامل معه تبدأ منذ تسجيل الطفل في المركز، وتشمل الوالدين والأجداد، وكذلك الأخوة، بمن فيهم الأخ الصغير، وذلك كل حسب دوره، وحسب علاقته بالطفل، وحسب عمره وحسب قدراته، مضيفاً أنه يتم تدريب المساعدات بالمنزل أيضاً، حتى وإن كان دورهن يقتصر على إطعام الطفل فقط.

وأشار إلى استخدام الأنظمة التقنية الحديثة في التواصل إلكترونياً وعبر التطبيقات الذكية لتقديم الاستشارات المطلوبة لدعم الطفل، وتقديم الخدمات والجلسات بأفضل طريقة دون حرمانه خلال فترة وجوده في المنزل من التأهيل المطلوب، لافتاً إلى تقديم 35 إلى 40 جلسة إلكترونية للأطفال يومياً على فترات مختلفة من اليوم.