بلدية عجمان تعلن إغلاق مراكز الخدمة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت بلدية عجمان، اليوم، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إغلاق مراكز الخدمة في الإمارة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، وذلك توافقاً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت البلدية في تغريدة لها: "لحرصنا على صحة وسلامة المجتمع، وتوافقها مع الاجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الحكومية لدولة الامارات العربية المتحدة، تقرر إغلاق مراكز الخدمة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ولضمان استمرارية تقديم خدمات الدائرة".

وأضافت: "يمكنكم إنجاز المعاملات بسهولة ويسر عبر المنصات الرقمية الالكترونية والذكية".