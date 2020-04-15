«اجتماعية الشارقة» تقدم حزمة جديدة من خدمات الرعاية المنزلية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أفادت إدارة الرعاية المنزلية بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بأنها مستمرة في تنفيذ سلسلة من برامجها الصحية والاجتماعية والنفسية عبر الزيارات المنزلية «المباشرة» أو «عن بعد» عبر الاتصال الهاتفي، حيث يستفيد منها نحو 1689 من كبار المواطنين والمرضى النفسيين والمعاقين من مستفيدي الرعاية المنزلية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدائرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وقالت مدير إدارة الرعاية المنزلية، خلود عبد الله آل علي، إن متلقي الخدمة (كبار المواطنين والمرضى النفسيين والمعاقين) في الشارقة يحظون بمكانة اجتماعية رفيعة باعتبارهم جزءاً مهماً من المحيط الاجتماعي، وتعمل إدارة الرعاية المنزلية ومختلف الإدارات بالدائرة بمحاربة انتشار جائحة كورونا من خلال الآليات والموارد والكفاءات اللازمة والتي يكون من ضمنها التأهيل والتدريب المطلوب لأفراد طاقم الرعاية المنزلية.



وأوضحت أن فريق إدارة الرعاية المنزلية، يقدم خدماته إلى الآباء والأمهات وطريحي الفراش والمرضى النفسيين والمعاقين في منازلهم، بدءاً من الزيارات المنزلية الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوصيل الأدوية، والتنسيق المستمر مع جلساء كبار المواطنين لتوجيههم بكيفية قياس الضغط أو السكر، وتقديم جرعة الدواء وفق الموصى بها، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والاستشارات اليومية عبر الاتصال الهاتفي من الأخصائي الاجتماعي والاطمئنان على حالتهم، مضيفة إلى أن كل ذلك يسهم في تقليل عدد المترددين من هذه الفئات على المستشفيات ومرافقها حفاظاً عليهم.



بالإضافة إلى تقديم جلسات العلاج الطبيعي المنزلي أسبوعياً ممن تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية الجلسات العلاجية وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة، والموصى بها من الطبيب.