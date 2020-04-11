145 استراحة جديدة و53 كم لـ«الدراجات والركض» في أبوظبي

المصدر: ​أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أن قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، ينفذ مشروعاً لتجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في 28 موقعاً متفرقاً في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 99 مليونا و750 ألفاً و135 درهماً، حيث تم إنجاز 45% من أعمال المشروع الذي يشمل 145 منطقة استراحة، بأطوال كلية تبلغ 14.12 كم لممرات دراجات هوائية، و39.31 كم مسارات ركض.

ويهدف المشروع إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية الرياضية بما يدعم الصحة العامة، وتعزيز ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، حيث يوفر المشروع متطلبات الخدمات المجتمعية ويلبي تطلعات أفراد المجتمع والقاطنين في مناطق التنفيذ لممارسة الرياضة.

وأكدت البلدية أن الأعمال الموقعية جارية في المشروع في مناطق متفرقة داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك حسب الجدول الزمني لكل منطقة، والتي تتمثل في إنشاء ممرات للدراجات الهوائية الرياضية، وممرات للركض، مع مناطق للتمارين، شاملة تركيب معدات التمارين الرياضية، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل متعددة وفي مناطق متفرقة، حيث يتم تسليم كل منطقة فور انتهاء الأعمال فيها وفور تركيب المعدات اللازمة.

وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للركض في شارع الخليج العربي، وكذلك إنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين كل من شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد.

كما يشمل نطاق أعمال المشروع إنشاء ممرات ركض رياضية جديدة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس حسب المخطط الرئيس لمسارات الركض، وتركيب معدات التمارين الرياضية، وتركيب أثاث الطريق، وكذلك تجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع في مناطق الاستراحات والتجمعات (الواحات) عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة، بالإضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية المصاحبة، وأعمال التظليل.

ونوهت البلدية أنه يوجد في جزيرة أبوظبي 15 موقعاً و60 منطقة استراحة (بطول إجمالي 11.254 كم مسارات ركض، و14.120 كم ممرات دراجات هوائية)، بما فيها إنشاء وتطوير مسار الدراجات الهوائية والركض على شارع الخليج العربي (ممشى الفنتير) يشمل تأهيل ممرات ركض (بطول 5.2 كم)، وممرات للدراجات الهوائية الرياضية (بطول 8.8 كم) على شارع الخليج العربي، مع إنشاء وتركيب عدد من الاستراحات وأماكن التمرين في 12 منطقة.

كما يتضمن المشروع ستة مواقع و40 منطقة استراحة (بطول إجمالي 12.910 كم مسارات ركض، و40 منطقة استراحة) في البر الرئيس شمال، بينما يتضمن ثمانية مواقع و40 منطقة استراحة (بطول إجمالي 15.145 كم مسارات ركض، و40 منطقة استراحة) في البر الرئيس جنوب.