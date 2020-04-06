شرطة أبوظبي تحذر السائقين من الانشغال بـ«الدراسة عن بعد» على الطريق

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر استخدام الهواتف وأجهزة الحاسوب (اللابتوب) أثناء قيادة المركبات لمتابعة الدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة حالياً.

وأوضحت أن الهدف من العمل أو الدراسة عن بعد هو تعزيز فكرة البقاء في البيت كإجراء احترازي، ولضمان سلامة أفراد المجتمع، أما استخدام الهواتف والحواسيب أثناء قيادة المركبات فهو يعد مخالفة واضحة لقوانين وأنظمةالمرور.

ودعت شرطة أبوظبي مستخدمي الهواتف وأجهزة الحواسيب بغرض العمل عن بعد أو الدراسة إلى عدم استخدامها (الهواتف والأجهزة المحمولة) أثناء قيادة المركبة على الطريق أو التصوير بها بغرض المباهاة والظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على السائقين للانشغال بغير الطريق أثناء القيادة والمصنفة من المخالفات الخطرة، حيث إن “الانشغال عن الطريق اثناء قيادة المركبة باي صورة كانت مخالفتها الغرامة المالية 800 درهم و4 نقاط مرورية ".