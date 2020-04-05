حفل زفاف بالكمامات ودون مدعوين في عجمان خوفاً من "كورونا"

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

أصرّ عروسان من جنسية عربية في إمارة عجمان في ظل انتشار فيروس كورونا على إقامة حفل زفافهما بموعده دون مدعوين، واتبعا فيه إجراءات احترازية مشددة، وذلك انسجاماً مع الإجراءات والاحتياطات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتلبية لتوجيهات الدولة بمنع التجمعات، إذ كانا على موعد لن يتكرر في حياتهما، ولكنهما اضطرا إلى إلغاء كل ما خططا له والاكتفاء بطقوس رمزية تقتصر على حضور والد ووالدة العروس وخالة العريس بسبب تعذر حضور عائلته التي تقيم خارج الدولة، إذ لم يتعدَّ حاضرو حفل الزفاف الـ10 أشخاص.

وكانت الكمامة تشكل جزءاً مهماً من إكسسوارات وزينة العروس، في ذكرى من الصعب أن ينساها العروسان أنس ومروج طوال حياتهما.

وأكد العريسان أنس يوسف ومروج وجيه لـ"الإمارات اليوم" أنهما قررا أن يكون عرسهما في الأول من أبريل 2020، وجهزوا لذلك إكسسوارات ودعوات وحجز قاعة وغيرها من مستلزمات العرس، ولكن بسبب الظروف الحالية وعمل العروس بخط الدفاع الأول كممرضة بإحدى المنشآت الصحية بدبي، تم إلغاء عرسهما، وأصرا على إقامة حفل الزفاف دون مدعوين وبموعده نفسه.

وبيّنا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات وحوارات عدة بين العائلتين وتوصلا إلى إقامة حفل الزفاف بموعده ودون مدعوين، والاكتفاء بحضور أولياء أمورهما، مشيرين إلى أنها قد تكون تجربة جديدة وصعبة، لكنهما لمسا فيها بأنهما سيكونان قدوة لجميع الشباب والشابات الذين حددوا أعراسهم في هذه الفترة، لافتين إلى أنهما يشجعان الجميع على إتمام أعراسهم في هذه الفترة إذا كانوا قد حددوا ذلك، إذ إن إقامة العرس بهذه الظروف ستكون ذكرى جميلة وتجربة جديدة لن ينسوها طوال فترة حياتهم.