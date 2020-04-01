"الشارقة للتعليم الخاص" تقرر ردّ رسوم المواصلات والتغذية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

قررت هيئة الشارقة للتعليم الخاص رد رسوم المواصلات والتغذية، وأي رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب وولي الأمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي.

وأكدت الهيئة أن الرسوم المتحصلة ستقتصر فقط على الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثالث لجميع المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لجميع المناهج.

كما قررت الهيئة في ما يخص المنهاج الآسيوي بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021 يوم الأحد المقبل، الخامس من أبريل الجاري، لجميع الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وضرورة تطبيق نظام التعليم عن بُعد، وعدم تحصيل رسوم المواصلات والتغذية وأي رسوم أخرى لن يستفيد منها الطالب وولي الأمر في الفصل الدراسي الأول.