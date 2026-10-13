أبوظبي.. حبس معلم سنتين وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة لاعتدائه جسدياً على 4 طلاب

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، حكماً بإدانة معلم بتهمة الاعتداء جسدياً على أربعة طلاب، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المعلم على الطلبة الأربعة بالضرب داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ما أسفر عن تعرضهم لإصابات أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.

واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى اعترافه بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وأمام هيئة المحكمة، إذ أقر باعتدائه على الطلاب، موضحاً أنه أقدم على ذلك الفعل بدعوى منعهم من إثارة الفوضى والإزعاج أثناء الحصة الدراسية، ورغبته في ضبط سلوكهم.

وأكدت المحكمة أن تسجيلات كاميرات المراقبة المرئية جاءت مؤيدة لاعترافات المتهم، وأظهرت ما صدر عنه من عنف وقسوة شديدة تجاه الطلبة دون وجود مبرر لتلك التصرفات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقوع الاعتداء داخل المدرسة وأثناء الحصة الدراسية يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، لما ينطوي عليه من مساس بسلامة الأفراد وتهديد لأمنهم واستقرارهم، مشيرةً إلى أن حماية النظام العام تستهدف صون القيم الأساسية للمجتمع وضمان سلامة أفراده واحترام القوانين، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة والتشريعات القائمة، مؤكدةً ضرورة الحزم في تطبيق القانون لحماية سلامة أفراد المجتمع وصون حقوقهم، وردع التجاوزات التي تعرضهم للأذى أو تمس بأمنهم واستقرارهم.