تعرف إلى مدة مجانية المواقف بالشارقة وعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة وعجمان

حرصت بلدية الشارقة ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان على إصدار بعض القرارات الاستثنائية واتخاذ إجراءات استباقية من شأنها ضمان سلامة المجتمع والحفاظ على أفراده من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا، إذ قامت بإعفاء السكان من رسوم المواقف العامة في عجمان لمدة شهر وفي الشارقة حتى إشعار أخر.

وتفصيلاً، اعتمد المجلس لتنفيذي لإمارة عجمان حزمة من القرارات التي تدعم المجتمع منها تعليق رسوم المواقف لمدة شهر قابلة للتمديد، وذلك بعد أن قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إعفاء مستخدمي المواقف المدفوعة من الرسوم حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلن المجلس عن مجانية المواقف لمدة شهر من تاريخ 25 مارس ولمدة شهر ‏تماشياً مع توجيهات الدولة، وتطبيقاً لإجراءات السلامة الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأهمها الابتعاد عن التجمعات، والالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

فيما قررت بلدية مدينة الشارقة بأن تكون المواقف العامة في جميع مناطق المدينة مجانية حتى إشعار آخر، وذلك في إطار حرصها على سلامة وصحة أفراد المجتمع من خلال التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما سيقوم المفتشين بمتابعة المواقف لرصد جميع التجاوزات كالوقوف المزدوج وحجز أكثر من موقف.

وأهابت البلدية بأفراد المجتمع بضرورة الوقوف بشكل نظامي لإتاحة الفرصة للجميع من أجل الاستفادة من المواقف العامة.