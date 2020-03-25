جمعية أبوظبي التعاونية: المخزون الاستراتيجي كافٍ.. والتوصيل للمنازل متاح للجميع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت جمعية أبوظبي التعاونية أنها تواصل تقديم خدماتها من خلال فروعها المنتشرة في الإمارات، بالإضافة إلى وجود 21 فرعاً مفتوحاً 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع لخدمة جمهور المستهلكين.

وقالت الجمعية في بيان، اليوم: "بإمكان جمهور المستهلكين زيارة فروع جمعية أبوظبي التعاونية، سبار وميغامارت في أي وقت شراء كافة احتياجاته من المنتجات الغذائية و الأغذية الطازجة والأدوات المنزلية".

وأعلنت الجمعية عن "توفر المخزون الاستراتيجي من المنتجات الغذائية لتلبية جميع احتياجات المستهلكين، كما نصحت جمهور المستهلكين بعدم التهافت والمبالغة في الشراء وتكديس المواد الغذائية وعدم الانسياق وراء الشائعات".

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والتجارة الإلكترونية في جمعية أبوظبي التعاونية عبدالعزيز محمد إن "الشراكة الاستراتيجية مع شركة سبار العالمية، بالإضافة إلى التوجيهات والتعليمات من قبل الجهات المعنية بالدولة، قد ساعد الجمعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات هامة من جهوزية واستعداد لمواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ يلبي كافة احتياجات السوق".

ويستطيع الجمهور التسوق عبر اكثر من طريقة للشراء اونلاين منها تطبيق "إنستاشوب" الذي يوفر خدمة التوصيل للمنازل ويمكن للعميل اختيار احدى فروع جمعية أبوظبي التعاونية، سبار، ميغامارت الأقرب إليه وجاري العمل علي زيادة التغطية في باقي التطبيقات وإتاحة الخدمة للطلب من خلال الموقع الالكتروني للجمعية بأسرع وقت ممكن.

كما قامت الجمعية أيضاً في وقت سابق بتفعيل نظام العمل عن بعد للوظائف المؤهلة لذلك، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجمعية أنها ملتزمة التزاماً تاماً بكل التعليمات الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة واتخاذها جميع التدابير اللازمة عن طريق تعقيم عربات التسوق، بالإضافة إلى طباعة اللوحات الإرشادية الصحية في جميع فروعها لنشر الوعي الصحي لدى المتسوقين، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية لتوفير وسائل حماية إضافية للمستهلكين مثل تطبيق مسافات تسوق آمنة بين المتسوقين، كما تم تركيب واجهات عند صناديق الدفع لتخفيف الاحتكاك بين الزبائن والموظفين.