"عجمان للاتصال" يُفعّل العمل من المنزل بنسبة 100%

المصدر: عجمان -- الإمارات اليوم

التزاماً بالتدابير الوقائية والاحترازية لدولة الإمارات في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) ولقياس فعالية خطة المركز لاستمرارية العمل في الازمات والطوارئ ، فعّل مركز عجمان للاتصال الحكومي الموحد نظام العمل من المنزل لكافة موظفي المركز وبنسبة 100%.

وقال زبير الجنيدي مدير مركز عجمان للاتصال الحكومي إن تلك الخطوة تأتي في إطار الحرص على سلامة الموظفين وصحة المجتمع والذي تتبناه حكومة عجمان، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتضمن الرد على الاتصالات الهاتفية للمتعاملين بالإضافة الى توفير كافة خدمات المركز على مدار الساعة 24/7 وبثلاثة لغات وبدون المساومة على معايير الجودة.

وأكد الجنيدي أن هذه الخطوة تعد فرصة لاختبار مدى فعالية خطط المركز أثناء الأزمات والطوارئ، مشيداً بالجهود التي بذلتها دائرة عجمان الرقمية في تهيئة البنية التحتية اللازمة لإنجاز وتعاونها المعهود في هذه المرحلة.