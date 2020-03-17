محاكم دبي تؤجل الجلسات القضائية من الأحد القادم لغاية 16 أبريل

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت محاكم دبي تأجيل جميع الجلسات القضائية بكل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وايقاف الإشهادات وتوثيقات الأحوال الشخصية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/3/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 16/4/2020.

وأشارت إلى استمرار النظر في قضايا الامور الوقتية، والمستعجلة، والطلبات الذكية، والدعاوى، والطعون الجزائية التي تشمل المحبوسين والموقوفين.

وأوضحت محاكم دبي، في بيان لها، أن القرار يأتي تماشيا مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتجاوبا مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء وحفاظا على سلامة مجتمعنا.

ونوهت محاكم دبي ضرورة أن يستفيد متعامليها من سلسلة الخدمات الذكية التي تقدمها كخيار أساسي، في حين ستقوم الدائرة بتوفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية لتيسير العمل عن بعد لضمان استمرارية الاعمال في الوحدات التنظيمية.