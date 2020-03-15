بلدية أبوظبي توعي بمعايير السلامة في استخدام السقالات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية أبوظبي حملة توعوية تفتيشية للعاملين في قطاع الإنشاء والبناء للتوعية بمخاطر السقالات بهدف رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مواقع الإنشاءات والبناء، وكذلك التأكيد على شركات المقاولات والاستشاريين أهمية التقيد التام بكل معايير الأمن والسلامة الخاصة بالعمال وتأمين بيئة العمل الصحية والآمنة والخالية من أي أخطار يمكن أن تهدد سلامتهم.

ودعت البلدية العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى عدم التساهل في تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكل عناصر السلامة المطلوبة في مجال بناء واستخدامات السقالات.

وحول متطلبات البيئة والصحة والسلامة أكدت مدير الإدارة الدكتورة هدى السالمي، أن هذه المتطلبات تشمل ضمان إجراء تقييم المخاطر وتحديثه بشكل دوري لاستخدام السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات، وتحديد الضوابط المناسبة لمنع انهيار السقالات ومنع سقوط الأشخاص والمعدات، مع ضرورة مراعاة أعراض الخوف من العمل على الارتفاعات والظروف الجوية غير الملائمة.

وكذلك التأكد من تقديم التدريب اللازم من قبل طرف ثالث لجميع الموظفين المعنيين باستخدام وتفتيش وتركيب وتفكيك السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم لضمان سلامة استخدامها. وشددت على أهمية فحص السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم بشكل دوري من قبل شخص مختص ومن قبل طرف ثالث إذا تطلب الأمر.