حظر مؤقت للشيشة في مقاهي عجمان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اليوم، قراراً إدارياً بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة بجميع المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم العاملة في الإمارة.

وقالت البلدية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حفاظاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، أصدرت الدائرة قراراً إدارياً بشأن الحظر المؤقت لتقديم الشيشة».

وأضافت: «على جميع أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والمطاعم العاملة في الإمارة إيقاف خدمات تقديم الشيشة بشكل فوري على اختلاف مسمياتها وأنواعها، وذلك لمرتاديها وطواقم العمل فيها حتى إشعار آخر، مع الاستمرار بتقديم بقية الخدمات والأنشطة المصاحبة، مثل الوجبات الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة وما في حكمه».