بالفيديو .. شرطة أبوظبي تبث عبر منصاتها مشاهد حقيقية لخطورة تجاوز الإشارة الحمراء‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

بثت شرطة أبوظبي على منصاتها في التواصل الاجتماعي ضمن حملة #درب_السلامة مشاهد حقيقية توضح خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم - ابوظبي لتوعية السائقين بضرورة ⁩الالتزام بخط السير الإلزامي عند التقاطعات، وعدم الانشغال بغير الطريق، تفادياً لوقوع الحوادث من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق .

وحثت على ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية عند التقاطعات، موضحةً أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب تلك المخالفة الخطرة، منها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لادراك الإشارة الخضراء.

وأشارت إلى تنفيذ حملة توعية مرورية، ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لنشر الوعي بخطورة تجاوز الإشارة الحمراء، عبر منصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي، والوسائل الاعلامية، وحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور ضمن الجهود التي تستهدف أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

يذكر أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة هي الغرامة المالية 1000 درهم و12 نقطة مرورية، و حجز المركبة 30 يوماً، وبالنسبة للشاحنات المخالفة المالية 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة عام، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة المتجاوزة للإشارة الحمراء.

بالفيديو .. شرطة أبوظبي تبث عبر منصاتها مشاهد حقيقية لخطورة تجاوز الاشارة الحمراء #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Yy4RCYAddb — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 12, 2020