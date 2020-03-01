«رافد» تتولى سحب المركبات المُهمَلة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وقّعت بلدية الشارقة اتفاقية مع شركة «رافد» لحلول المركبات، تتولى الشركة بموجبها تسلم بعض عمليات سحب المركبات المهملة، من الساحات والمواقف في مختلف أنحاء المدينة، بناءً على البلاغات التي تردها عن طريق مفتشي البلدية.

وأكد مدير عام البلدية، ثابت سالم الطريفي، أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، ضمن منظومة عمل متميزة تسهم من خلالها في تحقيق أهداف الإمارة، وتعزيز دور البلدية في رصد مشوهات المظهر العام.

وأشار إلى أن الشركة ستتعامل مع جميع البلاغات التي تردها من مفتشي البلدية وتتعامل معها، مؤكداً مواصلة البلدية حملاتها التفتيشية على مدار الساعة لسحب المركبات المهملة.