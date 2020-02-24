بالفيديو.. دورية ذكية في أبوظبي ترصد مخالفتي حزام الأمان والتحدث في الهاتف

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشفت شرطة أبوظبي عن دورية ذكية، مزودة بكاميرات وتقنيات متطورة، قادرة على رصد خمس مخالفات للسائقين بشأن عدم ربط حزام الأمان، التحدث في الهاتف، والسرعة، الانشغال بغير الطريق، بالإضافة إلى المركبات المنتهية الترخيص والمطلوبة.

وأبلغت شرطة أبوظبي " الإمارات اليوم"، أنها تخطط لتحويل جميع مركبات شرطة أبوظبي إلى ذكية مع نهاية العام الجاري، حيث ستبدأ أولى هذه الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي لضبط المخالفين قريباً.

وقال النقيب أحمد ناصر البلوشي من شرطة أبوظبي، إن الدورية الذكية، مزودة بكاميرا خلفية، تقوم برصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان، سواء بالنسبة للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة خصوصية الأفراد.

وأشار إلى أن الدورية الذكية تحوي لواحاً ذكياً، ورادار سرعة، وأنظمة ضبط المخالفات، حيث سيتم تسجيل المخالفة بشكل آلي، على نظام المخالفات وإشعار المخالفين من خلال الرسائل النصية، داعياً مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقانون السير والمرور وإرشادات السلامة المرورية.

شاهد كيف تضبط دورية شرطة ابوظبي الذكية مخالفة عدم ربط حزام الأمان#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XF8QbwSAzC — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 24, 2020