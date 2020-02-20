«طرق الشارقة» تطوّر تقاطع البريمي بـ 5 ملايين درهم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة إنجاز أعمال تطوير وصيانة تقاطع الحاج إسماعيل البريمي، استكمالاً لخطتها لتطوير ورفع كفاءة ميادين الإمارة، حسبما صرح رئيس الهيئة، المهندس يوسف صالح السويجي، الذي أكد أن الهيئة وضعت خطة لتطوير ميادين المدينة وصيانتها، وإدخال التحسينات على الطرق القائمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية.

وأضاف أن الخطة التي نفذتها إدارة صيانة الطرق، شملت تطوير ثمانية تقاطعات، تم إنجاز ستة منها.

من جانبه، بيّن مدير إدارة صيانة الطرق بالهيئة، المهندس محسن بلوان، أن أعمال صيانة تقاطع الحاج إسماعيل البريمي، الواقع بين مناطق الشهباء والدراري، الصناعية 6 - الصناعية 12، تضمنت إزالة الحواجز الأسمنتية القائمة على جوانب التقاطع.