«تنفيذي الشارقة» يطلع على دراسة تستشرف الاحتياجات السكنية حتى عام 2040

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، أمس، على الدراسة المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان حول استشراف الحاجة للسكن في الدولة 2020-2040، وتهدف إلى تحديد المتاح من الأراضي في المستقبل، وتحديد الاحتياجات السكنية لكل إمارة، ورصد وتقدير الاحتياجات المالية.

وتضمنت الدراسة الأسس المبنية عليها في استشراف الحاجة للسكن، وهي معدلات النمو السكاني، ونسبة عدد الأسر إلى عدد أفراد المجتمع بين الفئة العمرية 20-64، وتوقعات نسبة معيلي الأسر من الذكور والإناث، كما تضمنت جملة من الإحصاءات والرسوم البيانية لأعداد الطلبات الحالية والمتوقعة، للعمل على تلبيتها وفق خطة استراتيجية تسرع من تلبية كل الاحتياجات السكنية، وتسريع تقديم خدماتها.

وقدم المجلس الشكر لبرنامج الشيخ زايد للإسكان على كل الجهود المبذولة في دعم القطاع السكني، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من دائرة الطيران المدني لعام 2019، وأكد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، أهمية قطاع الطيران الذي يشهد نمواً كبيراً وملحوظاً، وله بالغ التأثير في مختلف القطاعات الأخرى، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الدائرة لدعم الحركة الجوية، ومنها إبرام العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الجهات المتخصصة والوجهات العالمية.

وأشار إلى إحصاءات وأعداد الرحلات الإجمالية للوجهات التي تسيرها خطوط طيران الركاب المنتظم، وخطوط طيران الشحن الجوي المنتظم، لافتاً إلى زيادة النمو في أعداد المسافرين بنسبة 13%، والشحن الجوي بنسبة 17%.

وتضمن التقرير عدداً من المبادرات والدورات التي قدمتها الدائرة ضمن قطاع الطيران والأمن والسلامة، وأثنى المجلس على جهود دائرة الطيران المدني، التي تعزز من مكانة الشارقة في سوق النقل الجوي. واطلع المجلس على تقرير حول احتفالات اليوم الوطني 48، واستعرض رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، خالد بن جاسم المدفع، كل الفعاليات والمبادرات التي نظمتها اللجنة خلال اليوم الوطني.

وأفاد المدفع بأنه تم تنفيذ أكثر من 200 فعالية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، شهدها 170 ألف زائر، وذلك بالتعاون مع 18 جهة حكومية، قدمت خلالها فعاليات وطنية ثقافية واجتماعية وترفيهية تعكس الإنجازات التي حققها اتحاد دولة الإمارات، وقيم وعادات المجتمع الإماراتي.

وناقش المجلس مجموعة من المقترحات المقدمة من القيادة العامة لشرطة الشارقة حول دعم سياسة الاحتواء التي من شأنها احتواء المدمنين، والحرص على إعادتهم إلى حياتهم الاجتماعية.

وأثنى المجلس على جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في تقديم خدمات ومبادرات لها الأثر الكبير في الحفاظ على أمن المجتمع في كل جوانبه الاجتماعية والصحية وغيرها، ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات موضع التنفيذ.