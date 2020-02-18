50 شاباً وشابة يعقدون خلوة لتطوير المبادرات في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

نظّم مجلس عجمان للشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أول خلوة شبابية تحت عنوان «ابتكر مستقبل خارطة عجمان»، تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار، والمنعقدة في مركز عجمان للشباب، بالتعاون مع لجنة الابتكار في عجمان، للخروج بأفكار مبتكرة لتطوير المبادرات الشبابية في جميع قطاعات الإمارة.

وشهدت الخلوة الشبابية مناقشات مثمرة حول عدد من المشروعات المستقبلية وآلية تنفيذها بشكل غير تقليدي، بالإضافة إلى فرص تطوير وتدريب وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى رسم خارطة جديدة يصممها الشباب من خلال وضع مبادرات مبتكرة للشباب في الإمارة بمعايير محددة، وأهمها استدامة المشروعات ودقتها ووضع مؤشرات لقياس أثرها، بالتعاون مع مختلف القطاعات، على أن تتم مواءمتها مع رؤية عجمان 2021 والأجندة الوطنية للشباب.

وطرحت الخلوة الشبابية آراء بنّاءة تعزز التنمية المستدامة في إمارة عجمان، بمشاركة أكثر من 50 شاباً وشابة من طلبة السنة الأخيرة في جامعة عجمان، ومجموعة من موظفي الدوائر المحلية.