3113 زيارة تفتيشية لمواقع قيد الإنشاء في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية الشارقة، المهندس أحمد الجروان، أنه يتم تنظيم زيارات تفتيشية يومياً، لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، والمواقع قيد الإنشاء، حيث شهد العام الماضي تنظيم أكثر من 3113 زيارة.

وتم خلال الزيارات ضبط تجاوزات، منها سوء حالة السياج المؤقت للمواقع قيد الإنشاء، ووضع ناتج الحفر من الرمال والمخلفات، إضافة إلى مواد البناء، خارج المواقع، وبطريقة عشوائية، وعدم توفير الحماية اللازمة للمواقع، لحماية المباني المجاورة وقاطنيها والمارة والممتلكات.