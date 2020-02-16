تعرف إلى غرامة التجاوز من ناحية كتف الطريق في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال مقطع فيديو نشرته على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، من مخاطر التجاوز من ناحية كتف الطريق، لما قد يسببه في وقوع حوادث بليغة، لافتة إلى أهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، إذ إن مخالفة التجاوز الخاطئ من ناحية كتف الطريق تبلغ 1000 درهم، ويتم تسجيل ست نقاط مرورية بحق مرتكبها.

وأوضحت الشرطة، خلال الفيديو الذي نشرته، أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور، نصت على توقيع غرامة تبلغ 1000 درهم وتسجيل ست نقاط مرورية على مخالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق، لما يترتب على ذلك من عرقلة وتعطيل لحركة السير والتسبب في وقوع حوادث بليغة.

وأكدت الشرطة ضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة على الطرقات وعدم تجاوزها، لافتة إلى أن التجاوز الخاطئ من كتف الطريق يعد من المخالفات الخطرة، لما يترتب عليها من حوادث جسيمة تنتج عنها وفيات وإصابات بليغة، حيث إن المساحة المخصصة على كتف الطريق لمركبات الإسعاف والإنقاذ وسيارات الدفاع المدني والشرطة، وعلى السائقين عدم السير فيها لما قد تسببه من إرباك حركة السير والمرور والحوادث.