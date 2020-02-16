المصدر: الامارات اليوم

مواقف

دعا سكان في مجمع خليفة بمنطقة النادي السياحي في أبوظبي، إلى منع الباصات وسيارات التاكسي، من استخدام مواقف السكان أمام المجمع، كمواقف لها وممرات سريعة تستخدمها لتفادي المرور بإشارتين للمرور في الشارع، خلال فترات الازدحام، ما يعوق السكان عن صف سياراتهم في المنطقة المخصصة لهم.

مشاة

اشتكى سائقون في عجمان سلوك بعض المشاة، ممن يقطعون الشارع بصورة خاطئة، خصوصاً أمام اللولو ماركت، بالقرب من دائرة البلدية والتخطيط، إذ يعرضون أرواحهم للخطر.

تحرش

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع آسيوي تحرش بطفلة إفريقية في العاشرة من عمرها، بعد تعقبها من المتجر إلى مصعد البناية ثم تلمس جسدها، ما أثار ذعرها.

علاج

طلب متهم بالإدمان من جنسية خليجية، من قاضي محكمة الجنح برأس الخيمة، نقله للعلاج إلى أحد مراكز التأهيل، كونه تعب من الحبس ويريد أن يتعالج ليعود إلى بناته وحياته الطبيعية.

سرقة

يتعرض طلبة في مدرسة بعجمان لسرقة وجباتهم الغذائية من بعض الطلبة، بعد خروجهم من الفصل إلى غرفة المختبر، دون أن تكشف المدرسة عن الفاعلين، نظراً إلى عدم وجود كاميرات مراقبة في الفصول الدراسية والممرات.

مضمار

ناشد قارئ المسؤولين في مضمار جبل علي لسباقات الخيل، استخدام مكبرات الصوت الداخلية، لمطالبة الحضور بأهمية المحافظة على نظافة المضمار من النفايات، إذ يكتسي باللون الأبيض بعد نهاية يوم السباق بسبب تلك النفايات.

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